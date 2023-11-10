У Брянській області невідомі розстріляли машину прикордонників: загинув підполковник ФСБ, - ЗМІ
У четвер, 9 листопада, невідомі розстріляли машину прикордонників у Брянській області РФ. Унаслідок цього загинув російський підполковник ФСБ
Про це пише Baza.
Зазначається, що невідомі на околиці села Вулиця Брянської області напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники.
Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.
"Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Ш. Він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
- 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко. Згодом з'ясувалося, що це була спецоперація ГУР та представників руху опору.
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