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У Брянській області невідомі розстріляли машину прикордонників: загинув підполковник ФСБ, - ЗМІ

10 листопада, 2023 п'ятниця
09:13
Війна з Росією ФСБ

У четвер, 9 листопада, невідомі розстріляли машину прикордонників у Брянській області РФ. Унаслідок цього загинув російський підполковник ФСБ

Про це пише Baza.

Зазначається, що невідомі на околиці села Вулиця Брянської області напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники. 

Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

"Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Ш. Він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

  • 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко. Згодом з'ясувалося, що це була спецоперація ГУР та представників руху опору.
Росія
російська армія
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