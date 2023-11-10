У Брянській області невідомі розстріляли машину прикордонників: загинув підполковник ФСБ, - ЗМІ

Про це пише Baza.

Зазначається, що невідомі на околиці села Вулиця Брянської області напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники.

Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

"Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Ш. Він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.