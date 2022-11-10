У Маріуполі річка Кальчик набула дивного кольору, - радник міського голови Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що річка зараз має болотно-синій колір, як наслідок отруєння окупантами водойм, непрацюючої каналізації та безконтрольного накопичення великої кількості промислового пилу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"З нового, що ми почали бачити у Маріуполі, це наслідки впливу окупації на екологію регіону. Наша річка Кальчик набула останнім часом дивного кольору, як це не дико звучить, саме болотно-синього. Ми це пов'язуємо, з отруєнням водойм і як наслідок - велика кількість загиблих. Але, мабуть, найголовнішою причиною є непрацююча каналізація. І третя причина – промисловий пил, який абсолютно безконтрольний після того, як в окупованому місті зупинили заводи й ніхто не займається ніякими екологічними засобами",- пояснив радник міського голови Маріуполя.
Петро Андрющенко додав, що дрібний дисперсійний пил також впливає на екологію Маріуполя та Маріупольського району.
- Раніше Маріупольська міськрада повідомляла, що маріупольці задихаються від диму через підпал окупантами місцевості навколо річки Кальчик
- Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розказував, що воду з фекальною речовиною окупанти видають у Маріуполі за питну
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