У Маріуполі річка Кальчик набула дивного кольору, - радник міського голови Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"З нового, що ми почали бачити у Маріуполі, це наслідки впливу окупації на екологію регіону. Наша річка Кальчик набула останнім часом дивного кольору, як це не дико звучить, саме болотно-синього. Ми це пов'язуємо, з отруєнням водойм і як наслідок - велика кількість загиблих. Але, мабуть, найголовнішою причиною є непрацююча каналізація. І третя причина – промисловий пил, який абсолютно безконтрольний після того, як в окупованому місті зупинили заводи й ніхто не займається ніякими екологічними засобами",- пояснив радник міського голови Маріуполя.



Петро Андрющенко додав, що дрібний дисперсійний пил також впливає на екологію Маріуполя та Маріупольського району.

Раніше Маріупольська міськрада повідомляла, що маріупольці задихаються від диму через підпал окупантами місцевості навколо річки Кальчик

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розказував, що воду з фекальною речовиною окупанти видають у Маріуполі за питну

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