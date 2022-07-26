Воду з фекальною речовиною окупанти видають у Маріуполі за питну
У Маріуполі рашисти пропонують людям воду з фекаліями, яку називають питною та очищеною
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко
Фахівці Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України дослідили проби води, яку російські загарбники привозять маріупольцям для приготування їжі та пиття. Виявилося, що вода, яку окупанти позиціонують як питну та очищену, набрана в річці Кальчик. І пити її не можна.
"Вода має в своєму складі коліформи, - пояснює Петро Андрющенко. - Простою мовою: воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальній речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб (зокрема дизентерії) ".
- У Маріуполі, де більшість жителів не мають доступу до питної води, окупанти почали мити вулиці
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