Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків", - зауважив він.

Фортифікації й будинки розташовані в районі приміської автостанції, на виїзді в бік Мангуша.

"Вся лінія оборони росіян у підсумку прикрита живим щитом цивільних маріупольців", - наголосив радник мера.

У Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки, не даючи містянам забрати речі та вдаючись до мародерства.

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