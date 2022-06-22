У Маріуполі росіяни прикривають лінію оборони "живим щитом" із містян, - радник мера
У Маріуполі окупанти одночасно будують модульні будинки й фортифікації, прикриваючи лінію оборони живим щитом
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків", - зауважив він.
Фортифікації й будинки розташовані в районі приміської автостанції, на виїзді в бік Мангуша.
"Вся лінія оборони росіян у підсумку прикрита живим щитом цивільних маріупольців", - наголосив радник мера.
- У Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки, не даючи містянам забрати речі та вдаючись до мародерства.
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