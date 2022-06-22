У Маріуполі окупанти зносять будинки: людям не дозволяють забрати речі, самі натомість мародерять, – радник мера

Відео на власному телеграм-каналі оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знесення будинків продовжується. Всі багатоповерхівки по бул. Меотиди до номера 46 буде знесено. Людей мчсники Росії просто виганяють на вулицю, можливості забрати особисті речі не дають. Прото самі мчсники не нехтують мародерством", – пише радник мера.

Андрющенко також повідомив, що пошуком загиблих під завалами ніхто не займається. Окремо пошукати за вказаною адресою можуть лише за хабар.

"Смерть і руйнація на кожному кроці російських окупантів", – підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі люди мають доступ до питної води раз на тиждень.

21 червня на заводі "Азовсталь" в окупованому Росією Маріуполі стався потужний вибух – загинули двоє росіян.

18 червня стало відомо, що в Маріуполі колаборантка здала власного сина, українського військового, у російський полон.

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