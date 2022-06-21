Під час розмінування Азовсталі стався вибух, загинуло двоє росіян, - радник мера Маріуполя

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Сьогодні сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі доменних цехів. Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном (загинули, - ред.). Вибух чуло півміста. Аби придати трагізму, окупанти чомусь власних військових називають енергетиками", - зазначив він.