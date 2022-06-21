Під час розмінування Азовсталі стався вибух, загинуло двоє росіян, - радник мера Маріуполя
21 червня на заводі "Азовсталь" в окупованому Росією Маріуполі стався потужний вибух під час розмінування
Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Сьогодні сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі доменних цехів. Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном (загинули, - ред.). Вибух чуло півміста. Аби придати трагізму, окупанти чомусь власних військових називають енергетиками", - зазначив він.
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