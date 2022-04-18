У Маріуполі росіяни вже вбили близько 22 тисяч людей, - радник мера

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у етері телеканалу Рада.

За його словами, точну кількість жертв підрахувати неможливо, але за попередніми даними загинуло 22 тисячі людей.

"Кількість жертв у місті він не може назвати достеменно зі зрозумілих причин. Оновлень поки немає, але вже є попередня цифра. Ми продовжуємо наголошувати, що загиблих близько 22 тисяч. На жаль, ці цифри змінюватимуться і явно не в бік зменшення", – сказав Андрющенко.

11 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що в заблокованому Маріуполі кількість загиблих людей сягає десятків тисяч.

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