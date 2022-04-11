Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих у Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Південної Кореї заявив, що в заблокованому Маріуполі кількість загиблих людей сягає десятків тисяч
Відео виступу оприлюднив Офіс президента.
За словами Зеленського, найгірша ситуація в Маріуполі, який заблоковано російськими військами з 1 березня.
"Це було півмільйонне місто. Окупанти заблокували його і не дозволяли завозити туди воду і їжу. Намагались захопити його найжорстокішим способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйновано, там десятки тисяч загиблих. Попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", – сказав Зеленський.
Він закликав надати Україні зброю, за допомогою якої вдасться деблокувати багатостраждальний Маріуполь.
"У вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас є броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання виживання у війні, направленій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати, діяти швидко. Потрібно допомагати", – переконаний Зеленський.
- 9 квітня повідомлялося, що у Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян у підземному переході на околицях міста у районі Садків, щоб потім знищити їх у крематорії та приховати злочини.
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