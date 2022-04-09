Страшніше, ніж у Бучі: задля приховування геноциду в Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян на складах

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах.

Таким чином російські військові роблять все, щоб приховати трагедію в Маріуполі. У міській раді наголошують, що маштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі.