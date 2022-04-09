Страшніше, ніж у Бучі: задля приховування геноциду в Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян на складах
У Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян у підземному переході на околицях міста у районі Садків, щоб потім знищити їх у крематорії. Таким чином окупанти намагаються приховати страшніший геноцид, ніж у Бучі
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Фото, від якого стигне кров. Підземний перехід в районі Садків, що на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щоденно звозять сотні трупів в такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований в складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що далі окупанти вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або захоронюють в братських могилах.
Таким чином російські військові роблять все, щоб приховати трагедію в Маріуполі. У міській раді наголошують, що маштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі.
- Звірства окупантів фіксують також на звільнених територіях Харківської області, де знаходять тіла закатованих мирних жителів. Військові злочини подібні до тих, які відбувались у Бучі.
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