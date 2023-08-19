У Маріуполі стався конфлікт між кадирівцями та росіянами

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У районі "Кірова" (на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів) зібралася група автомобілів з кадирівцями та росіянами (некадирівцями). Всі військові. Панує галас, постріли. За останні пів години кількість автомобілів на фото збільшилася на близько 20 одиниць", - розповів Андрющенко.

Росіяни викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт.

"Але щось йде не так (ну точніш так, але не за російськими планами) Беріть попкорн, сьогодні росіяни будуть атакувати росіян. Прийшла відплата, звідки не чекали", - наголошує радник мера Маріуполя.