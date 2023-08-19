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Головна Війна з Росією У Маріуполі стався конфлікт між кадирівцями та росіянами

У Маріуполі стався конфлікт між кадирівцями та росіянами

19 серпня, 2023 субота
21:58
Війна з Росією Маріуполь

Ввечері суботи, 19 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі стався конфлікт між росіянами та кадирівцями

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У районі "Кірова" (на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів) зібралася група автомобілів з кадирівцями та росіянами (некадирівцями). Всі військові. Панує галас, постріли. За останні пів години кількість автомобілів на фото збільшилася на близько 20 одиниць", - розповів Андрющенко.

Росіяни викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт.

"Але щось йде не так (ну точніш так, але не за російськими планами) Беріть попкорн, сьогодні росіяни будуть атакувати росіян. Прийшла відплата, звідки не чекали", - наголошує радник мера Маріуполя.

  • 18 серпня стало відомо, що у районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни відступають і будують першу серйозну лінію оборони.
Україна
Росія
Маріуполь
окуповані території
окупанти
Військові новини
кадирівці
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