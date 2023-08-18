Андрющенко заявив, що РФ будує нову лінію оборони поблизу Маріуполя
У районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни відступають і будують першу серйозну лінію оборони
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Це почалося після першої інформації про відхід РФ за кілька днів до того, як наш Генштаб офіційно заявив, що ми контролюємо Урожайне. Ми побачили в Нікольському велику кількість військових, які відступають. Вони самі кажуть місцевим, що надійшов такий наказ. Росіяни терміново почали копати нову лінію окопів, оборони", - зауважив він.
За словами Петра Андрющенка, у селищі Нікольському, якщо відступати чи наступати з Пологівському напрямку, є небезпека для росіян. Також існує ризик прориву фронту поблизу Вугледара. Це відкриває шлях Силам оборони до Маріуполя.
"Фактично буде перша серйозна лінія оборони перед Маріуполем. Там два великі ліси: Нікольський, Федорівський, де росіяни й так базуються у великій кількості, але настільки не окопувалися, а зараз навезли свій "скарб" з окопів і збираються укріплятися", - зазначив заступник мера.
Крім того, через Нікольське до Маріуполя йтиме ще одна лінія оборони - побудована ЗСУ. У Мангуші, де проходить "дорога життя", така сама ситуація. Росіяни готуються до того, що лінія фронту може швидко посунутися до Маріуполя, адже Сили оборони знають, де ворог замінував мости.
- 16 серпня українські військові звільнили Урожайне в Донецькій області.
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