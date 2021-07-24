У Маріуполі відсвяткували День Нептуна
В суботу, 24 липня 2021 року, на міському пляжі Маріуполя відбулося традиційне святкування Дня Нептуна
Воно насамперед зацікавило малечу, передає Еспресо.TV.
За даними 0629.com.ua, основу дійства становила театралізована постановка за участю місцевих акторів та акторок на тему протистояння команди пірата Джека Горобця, що зненацька висадилася на узбережжі, й добропорядного морського володаря Нептута, якого що є сили підтримували дітлахи.
Після герцю між Горобцем а Нептуном, "допомогти" яким можна було участю в конкурсах і забавах, дітям роздали подарунки, а для всіх охочих влаштували пляжну дискотеку.
Насамкінець на всіх, хто не заперечував, рятувальники вилили 5 л води.
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