Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ", - зауважив мер міста Вадим Бойченко.

За інформацією від маріупольців, одразу за спорудами росіяни риють окопи та ставлять техніку.

"А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", - наголосив мер.

22 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти одночасно будують у місті модульні будинки й фортифікації, прикриваючи лінію оборони живим щитом.

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