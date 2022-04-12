У Маріуполі внаслідок злочинних дій російської армії загинуло більше 10 тис. мирних жителів, - мер

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко у інтервʼю для Associated Press.



Мер портового міста Маріуполь заявив у понеділок, що в облозі міста Росією загинуло понад 10 тисяч мирних жителів.

Бойченко також наголосив, що кількість загиблих може перевищити 20 тисяч, оскільки "вулиці Маріуполя встелені тілами загиблих".



Крім того мер звинуватив російські війська в тому, що вони кілька тижнів блокували гуманітарні конвої, намагаючись приховати бійню в місті від зовнішнього світу.



Бойченко також розповів про те, що росіяни привезли до Маріуполя пересувне кремаційне обладнання для утилізації трупів жертв блокади. Окупанти також вивезли багато тіл у величезний торговий центр, де є складські приміщення та холодильники.



"Мобільні крематорії приїхали у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба і ці тіла спалюють", – розповідає мер.



За його словами, у Маріуполі близько 120 тисяч мирних жителів гостро потребують їжі та води. Теплопостачання та мобільний звʼязок відсутні.

Крім того з міста випускають лише тих жителів, які пройшли російські "фільтраційні табори".



Українські офіційні особи стверджують, що російські війська вилучають паспорти в українських громадян, а потім переміщують їх до "фільтраційних таборів" на контрольованому сепаратистами сході України. Після цього українців відправляють у віддалені регіони Росії.



Бойченко заявив у понеділок, що для тих, хто не пройшов "фільтрацію", організовано імпровізовані в’язниці.

Загалом щонайменше 33 тисячі людей вивезли до Росії чи на сепаратистську територію України.



Нагадаємо, що станом на 12 квітня війська РФ перебазовують авіацію на аеродроми біля східних кордонів України, будуть намагатися взяти під контроль Маріуполь, Попасну та вести наступ у напрямку на Курахове