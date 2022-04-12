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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни можуть спробувати взяти під контроль Маріуполь, Попасну та вести наступ у напрямку на Курахове, щоб вийти на адмінкордони Донецької області, - Генштаб

Росіяни можуть спробувати взяти під контроль Маріуполь, Попасну та вести наступ у напрямку на Курахове, щоб вийти на адмінкордони Донецької області, - Генштаб

12 квітня, 2022 вiвторок
07:15
війна з Росією окупанти

Війська РФ перебазовують авіацію на аеродроми біля східних кордонів України, а також будуть намагатися взяти під контроль Маріуполь, Попасну та вести наступ у напрямку на Курахове, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області

Про це передає Генштаб ЗСУ.

"Розпочалася сорок восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави. Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях Російської Федерації, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові. Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Відзначено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Змін в положенні та діях підрозділів ворога на вказаних напрямках не зафіксовано.

На Сіверському напрямку противник завершує передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу до визначених районів у Бєлгородській та Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова. В районі міста Ізюм ворог веде бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій. Проводить повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів українських військ та визначення маршрутів їх висування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

"Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість власних пунктів управління. Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Також зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

На території Донецької та Луганської областей українськими воїнами за минулу добу, 11 квітня, відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати.

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