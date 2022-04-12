У Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинуло близько 22 тис. людей, – голова Донецької ОВА

Про це CNN сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ситуація з Маріуполем ускладнює коментування кількості втрат, місто в облозі та блокаді. Ми зараз говоримо про число від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав Кириленко.

Незалежних оцінок втрат від невпинних російських бомбардувань міста немає. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі загинули "десятки тисяч" людей.

Кириленко також прокоментував можливу хімічну атаку в Маріуполі.

"Ми знаємо, що минулої ночі близько опівночі безпілотник скинув якийсь поки невідомий вибуховий пристрій, люди, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього, троє людей почали відчувати нездужання. Ми знаємо, що постраждали троє людей, їм надана медична допомога, на даний момент їх життю нічого не загрожує", - додав голова ОВА.

Відзначимо, що окупанти незаконно депортували 33,5 тис. маріупольців. Також російські загарбники повністю зруйнували будинки 84 тисяч людей.

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