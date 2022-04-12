З Маріуполя депортували понад 33 тис. людей, - мер

Про це повідомила Маріупольська міська рада у telegram.



"Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої ДНР або до російської федерації. Ми верифікували цих людей з реєстром громади міста. Сьогодні займаємось порятунком маріупольців, яких незаконно вивезли на територію ворога. Вже декілька посольств європейських держав долучилося до цього процесу. Через різні країни ми повертаємо людей до України", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано окупантами. За словами мера це 40% багатоповерхівок міста. Він повідомив, що необхідно 2,3 млрд доларів аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання.



"Єдина спецоперація, яку успішно провів Путін, – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Фашистська Німеччина в 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з Росією. Вони заплатять за все", – додав Бойченко.



Маріупольська міська рада продовжує фіксувати руйнування та проводити оцінку збитків. За попередніми підрахунками загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів. Також міський голова наголосив, що зараз йде збір доказів щодо воєнних злочинів Росії в Маріуполі.



У Маріуполі внаслідок злочинних дій російської армії загинуло понад 10 тис. мирних жителів. Цю інформацію повідомив мер. Також в місті є постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження, вони перебувають у відносно задовільному стані.