У Марокко перекинувся фургон, загинули 24 людини
У неділю, 6 серпня, в гірському місті Демнат північноафриканської країни Марокко перекинувся фургон, внаслідок чого загинули 24 людини
Про це пише Xinhua.
Зазначається, що фургон прямував на щотижневий сільський ринок у місті.
Королівська жандармерія під наглядом компетентних органів почала розслідування для встановлення причини аварії.
Видання нагадало, що згідно з офіційними даними, у 2022 році в Марокко в ДТП загинули понад 3200 людей.
- У середу, 2 серпня, в Уганді на озері Вікторія перекинувся човен із пасажирами. На борту було 34 людини, з них 20 загинули внаслідок аварії.
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