Про це пише English news.

Як зазначає речник поліції Патрік Онянго, кількість людей на борту човна, який перекинувся, нібито становила 34 людини. На цю мить підтверджено загибель 20.

Він додав, що човен перевозив вугілля, свіжі продукти та рибу. Він прямував до материкового району Вакісо з островів у центральному районі Калангала в середу вранці.

"Причина аварії пов'язана з перевантаженням і поганою погодою. Рятувальні групи морської поліції, відділу охорони рибного господарства UPDF і місцевої громади знаходяться на воді, намагаючись знайти зниклих людей", - сказав речник поліції.

Членка парламенту Калангала Хелен Накімулі повідомила, що "ми завжди радили людям припинити подорожувати вночі, коли погода погана. Однак замість цього вони перевантажують човни вантажем і пасажирами".