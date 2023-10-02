У Мексиці вантажівка з мігрантами потрапила у ДТП: 10 загиблих, 17 поранених
У неділю, 1 жовтня, у мексиканському штаті Чьяпас вантажівка, яка перевозила мігрантів, потрапила у ДТП. Унаслідок аварії 10 людей загинули, 17 постраждали
Про це пише Reuters.
Зазначається, що аварія сталася вздовж тихоокеанського узбережжя шосе Піджіджапан-Тонала в Чьяпасі. Це поширений маршрут, яким їдуть мігранти, перетинаючи Мексику з Гватемали, й прямують на північ до Сполучених Штатів.
Водій вантажівки Ford, яка не розрахована на перевезення такої кількості людей, втік з місця аварії, йдеться в заяві Національного інституту міграції.
"За першими даними, водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням і перекинувся", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що постраждалих доставили до лікарень, вони перебувають під наглядом. За даними видання, одним із загиблих була дитина.
- В австрійській Каринтії в аварію потрапив міжнародний рейсовий автобус, серед пасажирів якого були українці. Одна людина загинула, ще близько 20 зазнали поранень.
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