У Мексиці вантажівка з мігрантами потрапила у ДТП: 10 загиблих, 17 поранених

Про це пише Reuters.

Зазначається, що аварія сталася вздовж тихоокеанського узбережжя шосе Піджіджапан-Тонала в Чьяпасі. Це поширений маршрут, яким їдуть мігранти, перетинаючи Мексику з Гватемали, й прямують на північ до Сполучених Штатів.

Водій вантажівки Ford, яка не розрахована на перевезення такої кількості людей, втік з місця аварії, йдеться в заяві Національного інституту міграції.

"За першими даними, водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням і перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що постраждалих доставили до лікарень, вони перебувають під наглядом. За даними видання, одним із загиблих була дитина.