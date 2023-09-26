У Мексиці внаслідок паводку загинули щонайменше 7 людей, є зниклі безвісти
В західному мексиканському штаті Халіско внаслідок паводка загинуло щонайменше семеро людей і ще дев'ятеро вважаються зниклими безвісти
Про це інформує Xinhua.
"За попередньою інформацією, дев’ятеро людей зникли безвісти, семеро загинули й троє врятовані. Також пошкоджені дороги та будівлі", - заявили в уряді штату.
Про розлив річки Ель Кангрехо в місті Аутлан-де-Наварро повідомили місцеве агентство цивільного захисту та пожежна служба. Вони порадили місцевим, які проживають у районі водойми перебратися на підвищення та триматись на відстані від затоплених районів.
Для ліквідації затоплень та пошуку зниклих безвісти прибули рятувальники з інших штатів Мексики.
- На півночі В’єтнаму 16 вересня сильні дощі спричинили паводок. Загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.
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