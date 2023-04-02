У Мексиці загорілась повітряна куля: щонайменше двоє людей загинули
Щонайменше двоє людей загинули внаслідок пожежі на повітряній кулі під час польоту над Мексикою
Про це повідомляє El Pais.
За інформацією джерела, жертвами інциденту у штаті Мехіко стали 39-річна жінка та 50-річний чоловік. Також постраждала неповнолітня дівчина - вона отримала опіки першого та другого ступеня і перелом стегна.
Проте поки не відомо, скільки загалом людей перебували на повітряній кулі. Також поки не зрозуміло, чому повітряна куля загорілась.
Трагедія сталась над районом, де розташовані піраміди стародавнього міста Теотіуакан.
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