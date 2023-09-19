У Мелітополі чутно вибухи: росіяни заявили про збиття 4 ракет
Уранці вівторка, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прозвучало декілька вибухів. Російська окупаційна "влада" повідомила про роботу ППО і збиття ракет
Про звуки вибухів проінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.
"У поки що окупованому Мелітополі ППО рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів", - написав він.
За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту" - колишнього підприємства автомобільної промисловості.
Федоров закликав чекати подробиць від українських військових.
Водночас російське РИА Новости пише, що за повідомленнями від "влади" регіону, окупаційні сили ППО начебто відбили ракетний удар ЗСУ по місту.
Там зазначають, що над Мелітополем нібито збито чотири ракети.
- Також напередодні, 15 вересня, стало відомо про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.68 Купівля 37.68Продаж 38.48
- EUR Купівля 40.43Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе