У Мелітополі чутно вибухи: росіяни заявили про збиття 4 ракет

Про звуки вибухів проінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.

"У поки що окупованому Мелітополі ППО рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад 5 вибухів", - написав він.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту" - колишнього підприємства автомобільної промисловості.



Федоров закликав чекати подробиць від українських військових.

Водночас російське РИА Новости пише, що за повідомленнями від "влади" регіону, окупаційні сили ППО начебто відбили ракетний удар ЗСУ по місту.

Там зазначають, що над Мелітополем нібито збито чотири ракети.