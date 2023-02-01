У Мелітополі горіла база окупантів, - Федоров

Про це Іван Федоров повідомив у телеграмі.

Ранком 1 лютого мелітопольці могли бачити наслідки пожежі в тимчасово захопленому місті, за даними мера, горіла військова база окупантів:

"Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу", - написав Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомляв, що в Мелітополі росіяни створили групи з виявлення нелояльних мешканців:окупанти продовжують шукати членів українського підпілля й всіх тих, хто може бути з ними пов’язаний.

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