У Мелітополі горіла база окупантів, - Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово окупованому місті горіла військова база загарбників
Про це Іван Федоров повідомив у телеграмі.
Ранком 1 лютого мелітопольці могли бачити наслідки пожежі в тимчасово захопленому місті, за даними мера, горіла військова база окупантів:
"Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу", - написав Іван Федоров.
- Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомляв, що в Мелітополі росіяни створили групи з виявлення нелояльних мешканців:окупанти продовжують шукати членів українського підпілля й всіх тих, хто може бути з ними пов’язаний.
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