Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Мелітополі в громадських місцях працюють групи росіян, які шукають нелояльних мешканців.

"Окупанти ходять у цивільному по 2-3 особи й вивідують інформацію. Зокрема, окупаційні “правоохоронці” навмисно провокують мешканців на політичні розмови, іноді прикидаючись, що вони проукраїнські, а іноді імітуючі сварку між собою. Після того, як до них доєднується інший співрозмовник, який демонструє нелояльність до окупаційної влади, то за ним встановлюється стеження. Таким чином росіяни розраховують викрити ще більше проукраїнських мешканців й посилити репресії", - йдеться у матеріалі.

26 січня у Генштабі розповіли, що росіяни розшукують на тимчасово окупованій Херсонщині українських патріотів, а у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України облаштували катівню.

На окупованих територіях росіяни чинять тиск на представників всіх конфесій, окрім церкви московського патріархату.

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