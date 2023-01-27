На окупованих територіях росіяни переслідують протестантів
Російські окупанти чинять тиск на представників протестантських конфесій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог закриває церкви різноманітних протестантських конфесій. Окупанти "віджали" будівлю церкви християн віри Євангельської у Мелітополі. Окупанти хоча й видали пастору спочатку дозвільні документи, та згодом просто захопили приміщення та відібрали ключі. В місті майже не лишилось діючих протестантських церков, адже більшість їх експропріювали окупанти для своїх потреб. Зазначимо, що схожа ситуація й в інших захоплених населених пунктах", - пише Центр.
У ЦНС наголосили, що на окупованих територіях росіяни чинять тиск на представників всіх конфесій, окрім церкви московського патріархату.
- 26 січня у Генштабі розповіли, що росіяни розшукують на тимчасово окупованій Херсонщині українських патріотів, а у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України облаштували катівню.
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