На окупованих територіях росіяни переслідують протестантів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог закриває церкви різноманітних протестантських конфесій. Окупанти "віджали" будівлю церкви християн віри Євангельської у Мелітополі. Окупанти хоча й видали пастору спочатку дозвільні документи, та згодом просто захопили приміщення та відібрали ключі. В місті майже не лишилось діючих протестантських церков, адже більшість їх експропріювали окупанти для своїх потреб. Зазначимо, що схожа ситуація й в інших захоплених населених пунктах", - пише Центр.

У ЦНС наголосили, що на окупованих територіях росіяни чинять тиск на представників всіх конфесій, окрім церкви московського патріархату.

26 січня у Генштабі розповіли, що росіяни розшукують на тимчасово окупованій Херсонщині українських патріотів, а у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України облаштували катівню.

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