Російські окупанти активно розшукують українських патріотів на тимчасово захоплених територіях, - Генштаб
У Генштабі розповіли, що росіяни розшукують на тимчасово окупованій Херсонщині українських патріотів, а у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України облаштували катівню
Про це йдеться у вечірньому зведенні за 26 січня.
"До неї (катівні - ред.) можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.
Генштаб також зазначив, що в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій Херсонщині тривають контррозвідувальні заходи.
У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи під приводом реформування отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.
ЗСУ завдали 8 ударів по районах зосередження противника та знищили три російські дрони
Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальні дрони окупантів.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 важливі військові об’єкти загарбників.
Росіяни завдали по території України 37 авіаударів, з них 17 – за допомогою дронів
Зазначається, що всі дрони були типу Shahed-136, всі безпілотники були збиті.
Також росіяни здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких - знищено. Генштаб повідомляє, що є влучання в цивільні об’єкти та загиблі серед мирних жителів. Окрім того, росіяни здійснили 53 обстріли з РСЗВ.
Для досягнення раніше заявлених цілей, не зважаючи на значні втрати противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка - Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.
На інших напрямках ситуація наступна:
- На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині.
- На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.
- На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.
- На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.
У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих цього дня.
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