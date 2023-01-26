Про це йдеться у вечірньому зведенні за 26 січня.

"До неї (катівні - ред.) можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також зазначив, що в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій Херсонщині тривають контррозвідувальні заходи.

У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи під приводом реформування отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

ЗСУ завдали 8 ударів по районах зосередження противника та знищили три російські дрони

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальні дрони окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 важливі військові об’єкти загарбників.

Росіяни завдали по території України 37 авіаударів, з них 17 – за допомогою дронів

Зазначається, що всі дрони були типу Shahed-136, всі безпілотники були збиті.

Також росіяни здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких - знищено. Генштаб повідомляє, що є влучання в цивільні об’єкти та загиблі серед мирних жителів. Окрім того, росіяни здійснили 53 обстріли з РСЗВ.

Для досягнення раніше заявлених цілей, не зважаючи на значні втрати противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка - Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині.

противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині. На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.

обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.

від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. У напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Станом на 15:00 відомо про 11 загиблих цього дня.

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