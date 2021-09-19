У Мелітополі легковик влетів у гостей весілля

Подробиці сьогодні, 19 вересня 2021 року, розповіли у відділ комунікації поліції Запорізької області, передає Еспресо.TV.



"18 вересня о 21:15 водій автомобіля "ВАЗ-21061", мешканець Мелітополя 1998 року народження, рухаючись по вулиці Героїв України у Мелітополі не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини праворуч на тротуар, де скоїв наїзд на трьох громадян. Внаслідок ДТП, чоловік 1986 року народження, місцевий мешканець, та дві жінки 1968 і 1960 років народження, які мешкають на території Якимівської громади у Мелітопольському районі, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих медики "швидкої" доставили та шпиталізували до лікарні", - кажуть поліцейські.



Водія легковика, який намагався залишити місце дорожньо-транспортної пригоди, затримали свідки події та передали працівникам поліції.



Поліцейські за допомогою спеціального технічного засобу алкотест Drager встановили, що водій перебував у тверезому стані. Потім керманича співробітники відділу реагування патрульної поліції доставили до медичного закладу, де провели повторне дослідження на предмет сп’яніння. Тверезість винуватця наїзду було підтверджено.



Його авто зі слідами пошкоджень вилучено.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.



Як уточнює запорізькій інформаційний портал Індустріалка, аварія сталася недалеко від перехрестя вулиці Героїв України з проспектом Богдана Хмельницького - на призьбі ресторану "Крим".



"Він стоїть прямо на узбіччі й саме це не раз грало з закладом громадського харчування поганий жарт, приблизно раз на рік водії "залітають" сюди прямо на авто, не вписуючись в поворот", - наголошує видання.



Але якщо раніше обходилося тільки псуванням майна, то 18 вересня чергова аварія за участю ВАЗ-2106 призвела до травмування декількох людей. Всі вони гості на весіллі, вийшли на вулицю, і в цей натовп на повному ходу і врізалося авто. За словами очевидців, водій спробував з місця події втекти, але йому не дали це зробити. Намагався втекти й пасажир, його також повернули.



Чоловіча частина запрошених на банкет, судячи по роликах в соцмережах, мало не влаштувала самосуд. Пізніше чоловіків, які перебували в авто в момент ДТП, забрала поліція.





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