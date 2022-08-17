У Мелітополі окупанти готують чергову провокацію, щоб звинуватити у своїх злочинах ЗСУ, - управління стратегічних комунікацій
У Мелітополі російські окупанти готують чергову провокацію, щоб звинуватити у своїх злочинах українських військових, зокрема мешканцям міста роздають листівки з інструкцією, як врятуватися від HIMARS
Про це повідомляє СтратКом Збройних сил України у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, Росія готує провокацію у Мелітополі, щоб звинуватити у своїх злочинах українських військових.
"Дуже схоже на те, що у Мелітополі окупанти готують масштабну провокацію. За наказом гауляйтера Євгена Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазвичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали", - пише СтратКом ЗСУ.
Як повідомляє управління стратегічних комунікацій, окупанти хочуть здійснити провокацію і звинуватити Збройні сили України, щоб відвернути увагу від своїх невдач.
"На тлі повних провалів на всіх фронтах, загального "куріння у невстановлених місцях", масового дезертирства в ЗС РФ, зради командирів і начальників, окупант хоче відвернути увагу здійснивши кроваву провокацію і звинуватити ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
СтратКом ЗСУ застерігає місцеве населення не довіряти російській пропаганді.
"ЗСУ ніколи не вело і не буде вести обстрілів місцевого населення! Вірте в ЗСУ!", - пише управління.
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях росіяни можуть взяти в полон цивільних громадян лише за наявність українського прапора в домівці.
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