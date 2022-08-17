Про це повідомляє СтратКом Збройних сил України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Росія готує провокацію у Мелітополі, щоб звинуватити у своїх злочинах українських військових.

"Дуже схоже на те, що у Мелітополі окупанти готують масштабну провокацію. За наказом гауляйтера Євгена Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS. Зазвичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали", - пише СтратКом ЗСУ.

Як повідомляє управління стратегічних комунікацій, окупанти хочуть здійснити провокацію і звинуватити Збройні сили України, щоб відвернути увагу від своїх невдач.

"На тлі повних провалів на всіх фронтах, загального "куріння у невстановлених місцях", масового дезертирства в ЗС РФ, зради командирів і начальників, окупант хоче відвернути увагу здійснивши кроваву провокацію і звинуватити ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

СтратКом ЗСУ застерігає місцеве населення не довіряти російській пропаганді.

"ЗСУ ніколи не вело і не буде вести обстрілів місцевого населення! Вірте в ЗСУ!", - пише управління.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях росіяни можуть взяти в полон цивільних громадян лише за наявність українського прапора в домівці.

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