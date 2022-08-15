Мелітопольців відправляють в фільтраційні табори лише за український прапор в домівках, - мер Федоров

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Після того, як минулого тижня було підірвано сервісний центр, де видавались псевдо водійські посвідчення та номерні знаки, будинок напроти цього центру був повністю оточений та почалась масова фільтрація громадян України. Велика кількість військових заходила у квартири та починала проводити допити й обшуки. Якщо їм хтось не подобається, то вони відразу забирають в полон. Або, якщо російські військові знаходять якусь українську символіку, то також забирають в полон", - розповів Федоров.

Мер Мелітополя наголосив, що громадяни України на тимчасово окупованих територіях знаходяться в особливій небезпеці.

"Якщо в мелітопольської сімʼї є в домівці український прапор, то в кращому випадку люди потраплять в полон на багатогодинні допити. Тому зараз потрібно всім громадянам України зрозуміти та усвідомити, що в особливій небезпеці знаходяться наші люди на тимчасово окупованих територіях", - додав він.

9 серпня вибухи лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. Партизани пошкодили штаб із технікою рашистів.

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.



Ввечері, 10 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух

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