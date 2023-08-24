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У Мелітополі окупанти облаштували санаторій під польовий шпиталь, лікують 100 солдатів, - Генштаб

24 серпня, 2023 четвер
06:50
Війна з Росією окупанти в Криму

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де наразі на лікуванні перебувають близько 100 поранених військових РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько 100 поранених окупантів. 

Росіяни завдали 10 ракетних та 57 авіаційних ударів по території України

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України.

Також, окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БПЛА Shahed-136/131. Українська ППО знищила 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.

На фронті відбулось 23 бойових зіткнення. Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Веселівка Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківкм Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Званівка, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Диліївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Соловйове, Степове, Орлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Олександропіль, Курахове, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Шахтарське, Времівка, Благодатне, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Єгорівка, Червона Криниця, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Ільченкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїлу Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Республіканець, Бургунка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ знищили два артзасоби та уразили два пункти управління ворога

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління, 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

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Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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