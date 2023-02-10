У Мелітополі прогриміли вибухи
Ввечері, 10 лютого, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! З’ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!", - написав Федоров о 19:21.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.89Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе