У Мелітополі пролунав гучний вибух

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Неспокійна ніч для окупантів у Мелітополі! Прогримів гучний вибух. Подробиці уточнюємо", - написав він.

Нещодавно в одному з районів окупованого Мелітополя, за інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової.

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