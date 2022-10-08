У Мелітополі пролунав гучний вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі близько опівночі 8 жовтня пролунав вибух
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Неспокійна ніч для окупантів у Мелітополі! Прогримів гучний вибух. Подробиці уточнюємо", - написав він.
- Нещодавно в одному з районів окупованого Мелітополя, за інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової.
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