Про це він написав у телеграмі.

За інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової. До 24 лютого вона була відома своїми корупційними схемами в коледжі. Після повномасштабного вторгнення Олена очолила окупаційний департамент освіти.

Зазначають, що Шапурова залишилася жива, однак сильно перелякалася.

Раніше Федоров повідомив про вибух у Мелітополі.

"Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу", - ідеться в повідомлені.

За попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль. Деталі уточнюють.

28 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вісім вибухів.