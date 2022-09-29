В одному з районів окупованого Мелітополя прогримів вибух: горіло авто місцевої колаборантки Шапурової
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в одному з житлових районів міста пролунав гучний вибух
Про це він написав у телеграмі.
За інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової. До 24 лютого вона була відома своїми корупційними схемами в коледжі. Після повномасштабного вторгнення Олена очолила окупаційний департамент освіти.
Зазначають, що Шапурова залишилася жива, однак сильно перелякалася.
Раніше Федоров повідомив про вибух у Мелітополі.
"Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу", - ідеться в повідомлені.
За попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль. Деталі уточнюють.
- 28 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вісім вибухів.
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