Мелітополь

В окупованому Мелітополі прогриміли 8 вибухів
Ввечері, 28 вересня, жителі окупованого Мелітополя чули гучні вибухи
Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.
"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя", - написав Іван Федоров.
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