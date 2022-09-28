Мелітополь

Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя", - написав Іван Федоров.

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