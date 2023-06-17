У Мелітополі п'яні росіяни обстріляли окупаційну поліцію та ФСБ
Російські загарбники у Мелітополі Запорізької області влаштували стрілянину з працівниками ФСБ та окупаційною поліцією міста
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Ворог перетворює наше місто не лише на свій логістичний та адміністративний центр окупованого півдня, а й на кримінальну столицю", - сказав мер міста.
Зазначається, що у ніч з 15 на 16 червня в одному з мікрорайонів Мелітополя окупанти влаштували між собою, ФСБ та поліцією перестрілку.
За інформацією від Федорова, тиждень тому росіяни вже влаштовували стрілянину, в якій вони застрелили осетина.
Він також зазначив, що росіяни провокують аварії, на великих перехрестях міста встановлюють блок-пости і проводять тотальні обшуки, а "підозрілих" людей забирають в комендатуру або садять у підвал.
- 12 червня в тимчасово окупованому Мелітополі вночі підірвали ворожий тепловоз, яким росіяни перевозили пальне на фронт.
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