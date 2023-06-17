Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Мелітополі п'яні росіяни обстріляли окупаційну поліцію та ФСБ

У Мелітополі п'яні росіяни обстріляли окупаційну поліцію та ФСБ

17 червня, 2023 субота
17:07
Війна з Росією Іван Федоров, мер Мелітополя

Російські загарбники у Мелітополі Запорізької області влаштували стрілянину з працівниками ФСБ та окупаційною поліцією міста

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ворог перетворює наше місто не лише на свій логістичний та адміністративний центр окупованого півдня, а й на кримінальну столицю", - сказав мер міста.

Зазначається, що у ніч з 15 на 16 червня в одному з мікрорайонів Мелітополя окупанти влаштували між собою, ФСБ та поліцією перестрілку.

За інформацією від Федорова, тиждень тому росіяни вже влаштовували стрілянину, в якій вони застрелили осетина. 

Він також зазначив, що росіяни провокують аварії, на великих перехрестях міста встановлюють блок-пости і проводять тотальні обшуки, а "підозрілих" людей забирають в комендатуру або садять у підвал.

  • 12 червня в тимчасово окупованому Мелітополі вночі підірвали ворожий тепловоз, яким росіяни перевозили пальне на фронт.
Мелітополь
російська армія
окуповані території
Запорізька область
Читайте також:
Мирослав Гай
Автор Мирослав Гай
16 червня, 2023 п'ятниця
Заява про усунення Залужного з посади має ознаки державної зради
17 червня, 2023 субота
Держдеп США назвав "жахливою іронією" обстріл РФ Києва під час візиту лідерів з Африки
Генрі Кіссінджер
16 червня, 2023 п'ятниця
Політичне виживання Путіна в разі перемоги України буде малоймовірним, – Кіссінджер
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
17 червня
17:00
Еммануель Макрон
У Франції заарештували юнака, підозрюваного в замаху на Макрона
16:37
Сиріл Рамафоса
Делегація ПАР прибула до Петербургу для переговорів з Путіним
16:05
Репортаж з позицій російських окупантів
Французький телеканал зняв репортаж з позицій російських військових на окупованих територіях
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Теракт РФ з руйнування Каховської ГЕС позначиться на інфляції
15:50
аміак
У Кременчуці на м'ясокомбінаті стався витік аміаку: є постраждалі
15:39
"Кам’янська Січ"
Через підрив Каховської ГЕС Нацпарки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" перетворюються на пустелю
15:22
Олександр Ткаченко
Збитки культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС сягають десятків мільйонів гривень, - Ткаченко
15:04
Оновлено
ІДІЛ
В Уганді бойовики, підпорядковані ІДІЛ, напали на школу: щонайменше 41 загиблий
15:01
Оновлено
загинув шахтар
На вугільній шахті у Павлограді стався вибух, трьох людей госпіталізували
14:55
ПриватБанк
Вночі не працюватимуть карти, термінали та банкомати: ПриватБанк проводить регламентні роботи
14:43
Обстріл Костянтинівки
Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині: поранена жінка й 9-річна дитина
14:28
Російські військові
На Херсонщині та в Криму серед окупантів шириться холера, - рух "Атеш"
14:05
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожина можуть відправити на фронт і там вбити, а списати на Україну, - Фейгін
14:01
OPINION
Борислав Береза
Погрожуючи ядеркою, Росія забуває про удар у відповідь
14:00
Ексклюзив
Бен Ходжес
Україна стала на шлях до звільнення Криму, - генерал Ходжес
13:57
Оновлено
У прикордонному селі на Харківщині росіяни вбили ракетою двох людей
13:20
Одеса пляж
На Одещині категорично заборонили купатися та ловити рибу
12:26
Жителька Глухова через свого родича в РФ розповідала ФСБ подробиці "прильотів"
Жителька Глухова через свого родича в РФ розповідала ФСБ подробиці прильотів
12:02
OPINION
Олексій Мустафін
Неочікувані переможці
11:53
супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Maxar опублікувала нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
11:30
землетрус
На заході Франції стався землетрус силою понад 5 балів
10:56
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Є підозра, що у Білорусь завезено стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М" радіусом дії 12 тис. км, - засновник "Білого легіону" Бульба
10:46
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині підтопленими залишаються 28 населених пунктів, однак рівень води знижується
10:35
обстріл
За добу російська армія обстріляла 10 областей: є постраждалі, 7 людей загинуло. Ситуація в регіонах
10:29
російський гелікоптер Мі-28
Росія отримала тимчасову перевагу в авіації на півдні України, - британська розвідка
10:22
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ, - Плетенчук
10:05
ЗСУ, контрнаступ
Міноборони: Україна перехоплює ініціативу на полі бою, але потрібна зброя дальністю до 200 км
10:05
OPINION
Орест Сохар
Україна в НАТО: компроміс від Столтенберга
09:36
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі заявив про намір повернутися у грузинську політику
09:19
Miura-1
Іспанський стартап PLD Space в останній момент скасував запуск ракети-носія Miura-1
09:00
Анонс
Євро-2024, Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Відбір на Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 17 червня
08:54
Ексклюзив
Валерій Чалий
Судилище РФ над азовцями - це воєнний злочин, треба ставити питання перед міжнародними партнерами, які сприяли виходу бійців із Маріуполя, - Чалий
08:47
США, Південна Корея
США підтримують зусилля щодо розвитку "зрілих" китайсько-південнокорейських зв'язків, - МЗС Південної Кореї
08:16
втрати окупантів
Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу Росія втратила 670 військових, 12 танків та гелікоптер
08:06
Огляд
Кінець націоналізму, хто вбив Аллу Горську і матюки для малюків – 5 книг не для слабких чи легкодухих
08:03
OPINION
Сергій Таран
Африканський "мирний план" безперспективний
08:00
Віктор Циганков, збірна України
Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 16 червня
07:12
Японія
Представники понад 20 японських компаній планують відвідати конференцію з відновлення України у Лондоні
06:58
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за добу завдали 17 ударів по зосередженні особового складу противника та знищили ворожий вертоліт Ка-52, - Генштаб
06:31
НАТО
НАТО створило центр захисту морської інфраструктури через загрозу російських диверсій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV