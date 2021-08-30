У Мелітополі п’яний водій збив трьох пішоходів, серед них є діти

Про це повідомляє ГУНП у Запорізькій області.



"30 серпня близько опівночі водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Дорожній в селі Костянтинівка Мелітопольського району, в районі АЗС скоїв наїзд на трьох громадян, які рухались по правому краю проїзної частини у попутному напрямку. Внаслідок ДТП двоє хлопців 2002 та 2007 років народження та 13-річна дівчина отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що усіх постраждалих доставили до медичного закладу. Двох хлопців госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, а дівчину після надання медичної допомоги відпустили додому.

Водія автомобіля поліцейські доставили до медичного закладу для проведення освідування. За даними медиків, чоловік, мешканець Мелітополя 1983 року народження, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водія затримали, автомобіль вилучили, вирішується питання повідомлення зловмиснику про підозру та обрання для нього запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння).