У Мелітополі кількість росіян, кадирівців, бурят і осетинів більше ніж місцевих жителів, - Федоров

Про це Іван Федоров написав у телеграмі.

"З кожним днем все більше кацапів з різних глибинок немитої Росії "подорожують" до захоплених територій України. У Мелітополі кількість іноземних "туристів" - росіян, бурят, осетинів, кадирівців - перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації. Іноземці настільки хочуть здаватися своїми, що навіть використовують українську символіку", - пише законний мер міста.

Відомо про випадки, коли окупанти почепили на КамАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василівки і пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами.

Також росіяни селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації, перевдягаються у звичайний одяг і підслуховують розмови на вулицях, а також перевозять військових у шкільних автобусах з надписом "діти".

"Всі жителі чекають на повернення українського прапора. Тому орки провокують людей на емоції, щоб виявити і покарати патріотів України, ЗСУ і сили спротиву відстежують кожен крок русні. Тому орки маскуються навіть під дітей. Одного окупанти не зрозуміють: ніколи непрохані "гості" не стануть своїми на українській землі. Тож якщо "туристи" самі не візьмуть зворотній квиток на Росію, їм з радістю допоможуть наші військові", - написав Федоров.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про ситуацію в міському морзі: туди прибула чергова партія російських медиків. Їх перекидають на тимчасово окуповані території для того, щоб вони надавали допомогу російським пораненим та захворілим військовослужбовцям.

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