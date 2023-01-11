Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні ми отримали інформацію про те, що до Мелітополя прибула чергова партія російських медиків. Їх перекидають на тимчасово окуповані території для того, щоб вони надавали допомогу російським пораненим та захворілим військовослужбовцям", - розповів Федоров.

Міський голова додав, що міський морг заповнений тілами загиблих окупантів

"У Мелітополь окупанти також масово звозять своїх поранених та загиблих. У вівторок ми повідомляли про те, що до моргу Мелітополя росіяни звозять фурами своїх загиблих. Окремо привезли кілька мішків з їхніми частинами тіла. Тому, якщо у місті помирає цивільний, не дай Боже, то йому просто немає місця у місцевому морзі", - додав він.

8 січня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи на МП "Гідромаш", там окупанти розгорнули свою військову базу

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