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У Мелітополі спалили опудало Путіна. Відео

6 березня, 2022 неділя
18:32
війна з Росією путлер путін хуйло

Мешканці Мелітополя спалили опудало президента РФ Володимира Путіна під час мітингу

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на допис Дмитра Волкова у Facebook.

"У Мелітополі спалили опудало путіна. На мітинги проти оккупантів виходить дедалі більше людей. Більшість мешканців єдині як ніколи. Приєднуйтесь", - написав він.
 

  • Нагадаємо, 4 березня у Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду.

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