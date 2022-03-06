У Мелітополі спалили опудало Путіна. Відео
Мешканці Мелітополя спалили опудало президента РФ Володимира Путіна під час мітингу
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на допис Дмитра Волкова у Facebook.
"У Мелітополі спалили опудало путіна. На мітинги проти оккупантів виходить дедалі більше людей. Більшість мешканців єдині як ніколи. Приєднуйтесь", - написав він.
- Нагадаємо, 4 березня у Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду.
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