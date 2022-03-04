У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу, передає Еспресо.TV.

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.

"Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.