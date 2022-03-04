У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду
Російські окупаційні війська взяли під котроль телевізійну вежу Мелітополя. В захопленому місті увімкнули російське телебачення.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на місцеву владу, передає Еспресо.TV.
"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що в захопленому місті увімкнули російське телебачення.
"Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали.
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