В Херсоні окупанти почали трансляцію 24 російських телеканалів
У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле та 3 радіоканали.
Про це повідомляє Суспільне.Херсон.
Зазначається, що на телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.
Подібну ситуацію спостерігають і в районах області.
- Нагадаємо, російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини й інформацію в місті.
- Додамо, Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони повідомляє, що російські окупанти планують провести у Херсоні "мітинг" нібито на свою підтримку, для цього вони звозять у місто техніку та людей.
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