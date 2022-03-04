Російські окупанти звозять людей і техніку до Херсона для "мітингу" на підтримку "ХНР"
Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони повідомляє, що російські окупанти планують провести у Херсоні "мітинг" нібито на свою підтримку, для цього вони звозять у місто техніку та людей
Про це повідомляє пресслужба ЦПД.
"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричати, що Херсон - це "Херсонська народна республіка", - йдеться у повідомленні.
Для цієї провокації росіяни везуть у місто два великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей".
"Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!", - передає пресслужба.
Раніше УП з посиланням на співрозмовників у Державній міграційній службі та мешканців Херсона повідомляла, що людей у Херсон завозять з окупованого Криму, а мета росіян - створити картинку підтримки своїх військ.
Як повідомлялося раніше, Херсонська обласна військова адміністрація заявила, що російські ЗМІ поширюють фейки про те, що з області нібито надходять прохання "прийняти регіон до Росії".
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