Російські окупанти звозять людей і техніку до Херсона для "мітингу" на підтримку "ХНР"

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.



"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричати, що Херсон - це "Херсонська народна республіка", - йдеться у повідомленні.



Для цієї провокації росіяни везуть у місто два великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей".



"Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!", - передає пресслужба.





Раніше УП з посиланням на співрозмовників у Державній міграційній службі та мешканців Херсона повідомляла, що людей у Херсон завозять з окупованого Криму, а мета росіян - створити картинку підтримки своїх військ.



Як повідомлялося раніше, Херсонська обласна військова адміністрація заявила, що російські ЗМІ поширюють фейки про те, що з області нібито надходять прохання "прийняти регіон до Росії".