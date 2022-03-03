Росіяни захопили телевежу у Херсоні. Планують транслювати фейки, - Нацгвардія

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Еспресо.TV

"Херсон і область! Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення й поширюватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди. Уряд ніколи не віддасть і клаптика нашої землі, все, що буде сказано з боку терористів, – брехня", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві заявили, що окупанти не дозволяють створити "зелений коридор", щоб далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой із Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті – ще одна пропаганда для російського споживача", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада працює над забезпеченням громадян усім необхідним, і це питання буде вирішено якнайшвидше.

"На відміну від ворога, українці розумні, мудрі, освічені та здатні аналізувати ситуацію. Потрібно не допустити, щоб ворог отримав бажане! Тримаймося, ми разом та своїй землі!", - підсумували в Нацгвардії.

Голова ОДА Геннадій Лагута припустив, що вони можуть поширювати дезінформацію про нібито «капітуляцію і підписання мирного договору з РФ», та закликав не вірити фейкам:

"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!".

Нагадаємо, окупанти уже почали поширювати фейки, що Херсонщина хоче увійти до складу РФ.

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