Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина хоче увійти до складу РФ, - ОВА

Про це повідомила пресслужба ОВА у Facebook.



"Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки. Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії", - йдеться в повідомленні.



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Там наголосили, що це фейк.



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"Не вірте жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах", - підсумували у адміністрації.



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