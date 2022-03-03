Окупанти поширюють фейк, що Херсонщина хоче увійти до складу РФ, - ОВА
Херсонська обласна військова адміністрація заявляє, що російські ЗМІ поширюють фейки про те, що з області нібито надходять прохання "прийняти регіон до Росії"
Про це повідомила пресслужба ОВА у Facebook.
"Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки. Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: "Уявіть Зеленського, який в телевізорі робить заяву": Росія може використати діпфейк, щоб оголосити про нібито капітуляцію України
Там наголосили, що це фейк.
Читайте також: З'явилися фейки про капітуляцію України. Зламано сайти ОТГ в областях
"Не вірте жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах", - підсумували у адміністрації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе