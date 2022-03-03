З'явилися фейки про капітуляцію України. Зламано сайти ОТГ в областях

Зокрема, про те, що зламано сайти ОТГ Волині, вже повідомила Волинська обласна державна адміністрація.

"Сайти територіальних громад Волині зламані! На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України, – йдеться в повідомленні. – Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення".

Читайте також: "Уявіть Зеленського, який в телевізорі робить заяву": Росія може використати діпфейк, щоб оголосити про нібито капітуляцію України

Як повідомили в коментарі "Еспресо" в управлінні СБУ у Львівській області, такі фейки почали розповсюджувати по всій країні. Тож просять людей не вірити у брехню ворога.

У Держспецзв'язку також поширили таке повдомлення.

Нагадаємо, українські прикордонники та військові вийшли на лінію державного кордону на Сумщині.

Сьогодні українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30.

Пізніше стало відомо, що ще один винищувач збили над Волновахою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb