Українські прикордонники та військові вийшли на лінію державного кордону на Сумщині

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.



У середу, 3 березня, прикордонники та українські військові витіснили окупантів і вийшли на лінію державного кордону на Сумщині.

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України", – розповів Данілов.

Він також зауважив, що усвідомивши провал свого плану "Барбароса-2022" і зіткнувшись з високоефективною діяльністю українських військових і тероборони, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння.

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30.

Пізніше стало відомо, що ще один винищувач збили над Волновахою.

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