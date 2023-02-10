У Мелітополі українці знайшли спосіб ігнорувати паспортизацію РФ, - Центр нацспротиву
Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя винайшли нові способи ігнорувати примусову паспортизацію російського ворога
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни насаджують паспорт всіма способами. Зокрема лише наявність ворожої макулатури може дати право на отримання соціальної допомоги в умовах, коли українські виплати заблоковані. Також відсутність російського паспорта створює додаткові проблеми на блокпостах окупантів", - пишуть у Центрі.
Проте українці не поспішають отримувати паспорт РФ. Жителі Мелітополя практикують вставати в електронну чергу й пропускати її. Після цього вони повторно записуються в чергу, але й знову не приходять.
"Це полегшує перевірку на блокпості, адже ви маєте повідомлення щодо запису в чергу на паспорт", - додали в ЦНС.
- Сьогодні, 10 лютого, близько 19:20 мер Федоров повідомляв про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі.
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