У Мелітополі українці знайшли спосіб ігнорувати паспортизацію РФ, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни насаджують паспорт всіма способами. Зокрема лише наявність ворожої макулатури може дати право на отримання соціальної допомоги в умовах, коли українські виплати заблоковані. Також відсутність російського паспорта створює додаткові проблеми на блокпостах окупантів", - пишуть у Центрі.

Проте українці не поспішають отримувати паспорт РФ. Жителі Мелітополя практикують вставати в електронну чергу й пропускати її. Після цього вони повторно записуються в чергу, але й знову не приходять.

"Це полегшує перевірку на блокпості, адже ви маєте повідомлення щодо запису в чергу на паспорт", - додали в ЦНС.