У мережі обурені сюжетом "1+1", після якого Росія розбомбила ремонтний цех бронетанкового заводу в Києві

Сюжет, знятий телеканалом "1+1", міг спричинити бомбардування цехів Київського бронетанкового заводу – про це пишуть користувачі у соцмережах.



Вони зауважують, що 7 квітня вийшов телесюжет про те, як на заводі ремонтують захоплену російську бронетехніку – зокрема БМП і танки Т-72. Користувачі вказують, що за кадрами сюжету цілком можна вирахувати місцезнаходження конкретного цеху.





Скрін-шоти з відео



У російських соцмережах звернули увагу на цей сюжет, оприлюднили назву підприємства з координатами і закликали свою владу "оперативно спрямувати туди кілька ракет".



А в ніч з 15 на 16 квітня росіяни атакували підприємство, вдаривши по одному з цехів, внаслідок чого є жертви та руйнування.

"Про що я казав, але не чули. От дивіться. Зняли сюжет про те, як в Києві ремонтують танки.А от результат. Невідомий журналіст "1+1" та його оператор, чи розумієш ти, що в цій операції ти спрацював навідником?" – зазначає армієць, співзасновник "Демсокири" і громадський активіст Віктор Трегубов.



"Так, росіяни знають, де у нас знаходяться різні об'єкти. Але мало знати, що танки ремонтують на конкретному заводі, якщо ти не збираєшся бити тактичним ядерним зарядом. Бо радянські заводи розміром з невеличке селище, а ракета вражає конкретну будівлю. Треба знати цех. І їх, до речі, змінюють, тож треба знати цех в конкретний період часу", – пояснює Трегубов.



"Так, ОСІНТ (аналіз відкритих джерел) складає значну, якщо не основну, долю розвідданних у сучасній війні. Так, якщо журналіст пройшов на завод, то в цьому значна вина керівництва заводу. Але це жодним чином не знімає з журналіста ані людської, ані професійної відповідальності – якщо його, звісно, туди не запрошували окремо, а він сам вирішив туди пійти", – переконаний він.



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"Щоб на восьмому році війни мислити в категоріях "а чи не зняти мені сюжет з ремонту танків на заводі в Києві, круто буде, цікаво!" – треба мати дуже низьку соціальну відповідальність. Причому не тільки журналісту, а й оператору, і випусковому, і всьому ланцюжку. "Ой, а мені дозволили, я в хатці!" – дуже слабке виправдання, бо має бути на плечах голова та власне розуміння: це - погано", – підсумовує Трегубов.



"Десь із тиждень тому телеканал "1+1" зняв відео з цеху Київського бронетанкового заводу, де ремонтували трофейну російську техніку. Росіяни досить легко по ньому вирахували місце розташування цеху і точні координати. В ніч з 15 на 16 квітня цех було знищено разом із працівниками, які ремонтували техніку, та самою технікою. Чому там дозволили знімати?! Хто винний в цих руйнуваннях і загибелях?! То жах", – обурюється дописувачка Вікторія Корсун.



"Не варто було одному телеканалу робити бадьорий сюжет з київського бронетанкового заводу. Про те як там ремонтують трофейну техніку і відправляють на фронт. Я не знаю, чи став цей сюжет причиною ракетної атаки на завод, думаю, русня і так знала про його існування. Але, якщо є хоча б 1% вірогідності, що сюжет може нашкодити і загинуть люди, не варто робити таких сюжетів до перемоги", – продовжує тему Сергій Грішин.



"Я ще коли дивилася сюжет, подумала, чи клепки немає чи навмисно. Хтось відповідальність понесе?", – прокоментувала Людмила Некраш.



"Це просто розгільдяйство на межі із держзрадою і головна відповідальність за це лежить на директорі і його заступнику з безпеки. Не може бути взагалі телевізійної зйомки та й іншої на території режимного об'єкта, тим більше, під час війни. Якщо по якійсь причині, або по розпорядженню вищої посадової особи це провели – то публікація (випуск в етер) матеріалу проходить виключно після перевірки його службою безпеки. Так повинно бути. А те що сталося, це просто злочин. І ще, такі речі не проводяться без дозволу відповідних посадових осіб "Укроборонпрому ". Хотілося б знати результати розслідування ДБР", – пише Анатолій Вентов.





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