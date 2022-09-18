Про це повідомили в телеграмі Страткому ЗСУ.

"ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег", - наголосили в українському війську.

11 вересня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb