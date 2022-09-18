У мережі показали, як воїни ЗСУ форсували річку Оскіл
Українські військові показали, як форсували Оскіл у районі Куп'янська на Харківщині. З 17 вересня Україна контролює й правий берег річки
Про це повідомили в телеграмі Страткому ЗСУ.
"ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег", - наголосили в українському війську.
- 11 вересня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе